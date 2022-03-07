Xiaomi работает над складным дисплеем для фитнес-браслетов

По мере того, как рынок фитнес-браслетов постепенно достигает точки насыщения, как и нынешнее поколение смартфонов, следующим ожидаемым обновлением будет увеличение площади экрана для использования пользователем. Для смартфонов скачком следующего поколения станут складные устройства, такие как Samsung Galaxy Z Fold 3 и Oppo Find N, и складные устройства, такие как Oppo X 2021 и концептуальные устройства TCL с их гибкими дисплеями.

Что касается фитнес-браслетов, Xiaomi, считает что гибкие дисплеи — это будущее и для фитнес-браслетов, потому что компания разрабатывает новый дизайн своих фитнес-браслетов, используя гибкие дисплеи.

Согласно списку патентов, название запатентованного дизайна называется «Умный браслет», а его функция относится к категории носимых устройств. В патенте подчеркивается, что уникальный дизайн смарт-браслета сосредоточен на форме и эргономике фитнес-браслета.

Xiaomi — не первый производитель, который экспериментировал с гибким дисплеем для носимых устройств, поскольку еще в 2020 году Nubia выпустила свои часы Nubia Watch с гибким дисплеем, который можно свернуть так, что он сможет обернуть переднюю часть вашего запястья.