Xiaomi работает над смартфоном Mi CC10 Pro

2020-04-05, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi CC10 Pro; [68]

По слухам сети, китайская компания Xiaomi работает над новым смартфоном с камерой больше 108 Мп.

Если верить слухам, смартфон получит название Xiaomi Mi CC10 Pro. Новинка получит основную камеру с пятью модулями, где основной модуль получит 144 мегапиксель. Пока что такого модуля нет, но по слухам, компания Samsung уже работает над этим модулем. Также новинке приписывают новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus с поддержкой сети пятого поколения 5G.

К сожалению, больше информации о смартфоне нет.

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