Xiaomi раскрыла дизайн Redmi K70 Extreme Edition

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих дизайн и некоторые характеристики смартфона Redmi K70 Extreme Edition, официальный релиз которого состоится в этом месяце. Отметим наличие плоского экрана с узкими рамками, прямоугольный блок основной камеры с тремя модулями и вспышкой, а также корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью.

Также сообщается об экране нового поколения с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, частотой ШИМ-регулирования 3840 Гц и люминесцентным материалом C8+, а также топовой 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 Immortalis MP12.

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