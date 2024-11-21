Xiaomi раскрыла дизайн Redmi K80

Компания Xiaomi опубликовала официальные рендеры и фотографии смартфонов серии Redmi K80, которые будут представлены в Китае уже 27 ноября. Отметим круглый блок основной камеры, плоский экран, металлическую боковую рамку, тыльную панель в белой, синей, зелёной и чёрной расцветках у базовой модели, а также белый, зеленый и черный цветовые варианты у старшей. Ранее сообщалось, что Redmi K80 будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Redmi K80 Pro – на новеньком флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite. В качестве операционной системы на обеих моделях будет использоваться Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0.