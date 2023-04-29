Xiaomi раскрыла параметры Redmi Note 12R Pro

Компания Xiaomi опубликовала видео, раскрывающее основные параметры еще не представленного официально смартфона Redmi Note 12R. Итак, аппарат оснащается 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen1 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/кв.м, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, ИК-излучателем, 3,5-мм гнездом для наушников и боковым дактилоскопическим сенсором.

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