Xiaomi раскрыла параметры смартфона Redmi K70 Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, раскрывающей главные особенности смартфона Redmi K70. Итак, аппарат оснастят «китайским 2К-дисплеем второго поколения» (вероятно, речь об OLED-панели TCL C8) с частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4000 кд/кв.м, главным модулем основной камерой на основе 50-Мп сенсора Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма, оптики с диафрагмой F/1,6 и системы оптической стабилизации, прошлогодней флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, боковой металлической рамкой, поддержкой NFC, стереодинамиками, ИК-излучателем и стеклянной тыльной панелью с текстурой. Официальная презентация смартфонов серии Redmi K70 состоится уже завтра, 30 ноября. Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, раскрывающей главные особенности смартфона Redmi K70. Итак, аппарат оснастят «китайским 2К-дисплеем второго поколения» (вероятно, речь об OLED-панели TCL C8) с частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4000 кд/кв.м, главным модулем основной камерой на основе 50-Мп сенсора Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма, оптики с диафрагмой F/1,6 и системы оптической стабилизации, прошлогодней флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, боковой металлической рамкой, поддержкой NFC, стереодинамиками, ИК-излучателем и стеклянной тыльной панелью с текстурой. Официальная презентация смартфонов серии Redmi K70 состоится уже завтра, 30 ноября. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 14:45 . Redmi K70

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