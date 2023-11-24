Xiaomi рассекретили дизайн Redmi K70 Pro

Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес к флагманскому смартфону Redmi K70 Pro, официальная презентация которого запланирована на 29 ноября. На этот раз производитель продемонстрировал заднюю панель устройства, выполненную в черной расцветке. Текстура панели называется «чернильное перо». Блок тыльной камеры выполнен из сверхпрочного стекла толщиной 1,3 мм. Также отметим наличие металлической боковой рамки.

Смартфону также приписывают наличие дисплея с разрешением 2К, тройной основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика и оптической стабилизации изображения, а также модуля с 2-кратным оптическим зумом.

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