Xiaomi рассекретили дизайн передней панели Redmi K70 Pro

Вслед за тыльной панелью компания Xiaomi опубликовала изображение передней части смартфона Redmi K70 Pro. Как и ожидалось, аппарат оснащается дисплеем с узкими рамками по периметру и врезанной по центру экрана фронтальной камерой. По мнению руководителя Xiaomi Лу Вейбинга, смартфон не только хорошо выглядит, но и отлично лежит в руке. Ширина корпуса составляет 74,9 мм. Также отмечается полировка металлической средней рамы с изогнутыми краями. Ранее авторитетный информатор Ice Universe сообщил, что базовый вариант Redmi K70 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить в Китае 545 долларов. Столько же в Поднебесной просят за Xiaomi 14.