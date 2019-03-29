Xiaomi рассказала о грядущем обновлении MIUI 11

Xiaomi поделилась более подробной информацией о готовящемся к выпуску пользовательском интерфейсе MIUI 11.

Компания работает над оболочкой уже довольно давно, и сейчас она, похоже, приближается к своему публичному выпуску. Команда разработчиков Xiaomi MIUI раскрыла ряд функций в сеансе AMA на Weibo который дебютирует на MIUI 11. Говорят, что MIUI 11 поставляется с совершенно новым набором системных значков, переработанных с нуля. Иконки будут иметь унифицированный дизайн, который заслужит всеобщую похвалу. В отличие от своего предшественника MIUI 10, интерфейс следующего поколения Xiaomi должен интегрировать и оптимизировать основные функции. Кроме того, MIUI 11 будет иметь режим энергосбережения, который отключит все фоновые функции системы, кроме вызовов и сообщений. Режим также превратит экран телефона в монохромный для экономии заряда аккумулятора. Настраиваемая оболочка также поставляется с несколькими интеллектуальными функциями, такими как автоматическое удаление снимков экрана после их публикации, а также оптимизированная строка состояния. Точная дата запуска MIUI 11 на данный момент неизвестна, однако, если посмотреть на прошлый послужной список Xiaomi, он может запустить интерфейс примерно в сентябре.