Xiaomi разрабатывает смартфоны серии Xiaomi 12S

Флагманы Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro вышли в конце декабря 2021 года (в Европе они поступили в продажу около месяца назад), несмотря на это, компания уже работает над обновленными моделями. Смартфоны Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro были обнаружены в базе данных IMEI компании. Xiaomi 12S указан под номером 2206122SC, а Xiaomi 12S Pro — под номером 2206123SC. Также известны кодовые названия обеих моделей: unicorn и diting соответственно.

Пока о характеристиках новинок известно лишь то, что они получат SoC Snapdragon 8 Gen 1+ — это разогнанная версия актуального Snapdragon 8 Gen 1. Наверняка будут и другие изменения (особенно должна улучшиться камера, так как тот же Xiaomi 12 Pro не очень хорошо показал себя в тесте DxOMark).