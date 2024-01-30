Xiaomi реализовала 2 млн смартфонов серии Redmi K70

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг похвастался успехами смартфонов серии Redmi K70, которые появились в продаже 2 декабря. Менее чем за два месяца продаж линейка разошлась в количестве 2 миллионов штук. Напомним, что в серию вошли модели Redmi K70e на платформе MediaTek Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Redmi K70 Pro на Snapdragon 8 Gen 3.

Последняя также оснащается системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.
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