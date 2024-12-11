Xiaomi реализовала миллион смартфонов Redmi K80

Компания Xiaomi отчиталась об успехах смартфонов Redmi K80 и Redmi K80 Pro, которые появились в продаже почти две недели назад. За этот период китайскому производителю удалось реализовать на домашнем рынке более миллиона экземпляров. Ранее было объявлено, что за первый день продаж было продано 660 тысяч устройств.

Напомним, что оцененная от 345 долларов базовая модель Redmi K80 оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления LTPO до 120 Гц, яркостью до 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной связи Wi-Fi 7.
OnePlus 13R засветился в базе данных регулятора…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона OnePlus 13R, который еще не был представл…
iPhone 17 не получит процессор на 2 нм…
Мобильные процессоры Apple A18 и A18 Pro производятся по второму поколению 3-нм техпроцесса на заводах TS…
Huawei Mate X6 представят 26 ноября…
Сегодня появилась информация от достаточно надёжных инсайдеров о том, что компания Huawei готовится предс…
Realme представила смартфон GT7 Pro…
Сегодня компания Realme официально представила свой новый флагманский смартфон под названием GT7 Pro, кот…
Vivo представила смартфон V40e…
Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Vivo сегодня официально представила новый смартфон V40e. Примеча…
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro засветился в сети …
Китайский информатор WhyLab сообщает, что геймерский смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro прошел сертификацию в …
Realme GT7 Pro появился в открытой продаже …
Компания Realme дала старт открытым продажам смартфона Realme GT7 Pro, который уже успел рекордсменом по …
Инсайдер раскрыл параметры смартфона Honor 300…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфонах серии Honor 300…
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor