Xiaomi реализовала миллион смартфонов Redmi K80

Компания Xiaomi отчиталась об успехах смартфонов Redmi K80 и Redmi K80 Pro, которые появились в продаже почти две недели назад. За этот период китайскому производителю удалось реализовать на домашнем рынке более миллиона экземпляров. Ранее было объявлено, что за первый день продаж было продано 660 тысяч устройств.

Напомним, что оцененная от 345 долларов базовая модель Redmi K80 оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления LTPO до 120 Гц, яркостью до 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной связи Wi-Fi 7.