Xiaomi снизила цены на все версии смартфона Mi 10

Недавно компания Xiaomi снизила цену на базовую версию (8/128 ГБ) флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 до 490 долларов, а сегодня удешевление коснулось и других вариантов. Итак, версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти подешевела до 520 долларов, а старший вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти теперь стоит 580 долларов.

Xiaomi Mi 10 характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.