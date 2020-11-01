Xiaomi снизила цены на все версии смартфона Mi 10

Недавно компания Xiaomi снизила цену на базовую версию (8/128 ГБ) флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 до 490 долларов, а сегодня удешевление коснулось и других вариантов. Итак, версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти подешевела до 520 долларов, а старший вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти теперь стоит 580 долларов.

Xiaomi Mi 10 характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Новости:
Cмартфон Nokia 5.3 скоро получит Android 11

Недавно компания HMD Global объявила о том, что смартфоны Nokia 5.3, Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1 и Nokia 2.2 ...
Смартфон Oppo A53 выходит в России

Китайская компания Oppo анонсировала начало российских продаж смартфона Oppo A53. Аппарат станет доступен...
OnePlus Nord N100 получит дисплей с разрешением HD+

Сетевые источники поделились подробностями о недорогих смартфонах OnePlus Nord N100 и Nord N10, которые б...
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Новое компактное зарядное устройство Ank...
Новое компактное зарядное устройство AnkВ дополнение к оригинальному зарядному устройству для телефона, входящему в комплект, некоторые пользоват...
ASUS ExpertBook P2451 легкий ноутбук для...
ASUS ExpertBook P2451 легкий ноутбук дляASUS представила легкий ноутбук для бизнеса. ...
В Dragon Ball FighterZ добавляют нового ...
В Dragon Ball FighterZ добавляют нового Компания Bandai Namco подтвердила нового героя для Dragon Ball FighterZ. Напомним, что в третьем сезоне б...
AOC представила три новых монитора линей...
AOC представила три новых монитора линейОдин из ведущих брендов на рынке мониторов компания AOC представила три новых монитора линейки E2. В лине...
Новый iPad получит узкие рамки и Face ID...
Новый iPad получит узкие рамки и Face IDПрофильное издание 91mobiles поделилось чертежами планшета iPad восьмого поколения, который будет предста...
Samsung выпустила версию One UI 2.5 для ...
Samsung выпустила версию One UI 2.5 для Samsung начала международное развертывание пользовательской мобильной ОС One UI 2.5 для смартфонов Galaxy...
ASUS анонсировала игровую мышь ROG KERIS...
ASUS анонсировала игровую мышь ROG KERISНа прошедшем мероприятии ASUS Meta Buffs, компания ASUS анонсировала беспроводную игровую мышь ROG KERIS....
Huawei сбавляет обороты...
Huawei сбавляет оборотыЕсли вы следите за новостями о рынке высоких технологий, то знаете, что компания Huawei сейчас переживает...
NVIDIA RTX 3070 начнут продавать 15 октя...
NVIDIA RTX 3070 начнут продавать 15 октяНа презентации компании NVIDIA производитель заявил, что версия видеокарты NVIDIA RTX 3070 будет продават...
MediaTek запрашивает разрешение от США н...
MediaTek запрашивает разрешение от США нПроизводитель чипов MediaTek подала заявку в правительства США на разрешение продолжение поставок чипов в...
Apple требует возмещения убытков за нару...
Apple требует возмещения убытков за наруЮридическая битва между Apple и Epic Games приняла неожиданный поворот: компания Apple подала встречный и...
Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OP...
Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OPКомпания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CW-01B-OP, которая ориентирована на...
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor