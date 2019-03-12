Компания Xiaomi сообщила о начале российских продаж смартфона Redmi Go стоимостью в 5550 рублей. Гаджет оборудован 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 720 пикселей и операционной системой Android 8.1 Oreo – Go edition. Сердцем устройства стал чипсет Snapdragon 425 и 1 Гбайт ОЗУ. На тыльной стороне корпуса виднеется главная камера с разрешением 8 МП, а фронтальная снабжена датчиком изображения на 5 МП. Предусмотрена батарея на 3000 мА.ч, а также работа с двумя SIM-картами. Приобрести новинку можно в черном и синем цветовом исполнении.