Xiaomi сообщила о российских ценах для своего нового смартфона Pocophone F1

Компания Xiaomi раскрыла стоимость в России недорогого смартфона Pocophone F1. Гаджет получил 6,18-дюймовый экран с разрешением 2246 на 1080 точек. В основе аппарата лежит чип Snapdragon 845 с графикой Adreno 630 и 6 Гбайт ОЗУ. Камера тыльная состоит из двух модулей на 12 МП и 5 МП, а фронтальной камера получит разрешение 20 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. С 30 августа новый гаджет будет готов к приобретению в российских магазинах. Базовая модель, в которой установлено 6 ГБ ОЗУ /64 ГБ, оценена в 23999 рублей. Конфигурация 6 ГБ/128 ГБ будет стоить 25999 рублей.