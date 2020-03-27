Xiaomi создала арт-проект совместно с Андреем Бергером

Компания Xiaomi представляет совместный проект с мировой звездой стрит-арта, художником Андреем Бергером. Проект призван ответить на вызовы, с которыми сталкивается современное уличное искусство, и пропитан духом инноваций – как и всё, к чему прикасается Xiaomi.Уличные художники по всему миру смирились с мыслью о том, что именно этот вид искусства имеет непродолжительный срок жизни. Как следствие, возник уникальный проект, который воплотился в формате творческого дуэта художника Бергера и смартфона Mi Note 10. В пространстве Дизайн-завода Флакон Андрей в течение недели создавал три произведения, разнообразные по стилю исполнения и смысловой составляющей. Перед тем, как приступить к следующей работе, художник собственноручно закрашивал предыдущую и рисовал поверх неё.

Таким образом, единственным свидетелем безвозвратно утраченных полотен, помимо самого художника, оставался смартфон Mi Note 10, запечатлевший каждую работу на свою 108-мегапиксельную камеру. Выбор пал именно на эту модель благодаря её способности захватывать наибольше количество деталей и максимально достоверно сохранять работы Бергера с обилием текстур и нюансов. Экспозиция также бессрочно доступна в офлайн-пространстве по адресу: Москва, улица Большая Новодмитровская, 36.