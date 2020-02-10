Xiaomi сравнила производительность Xiaomi Mi 10 с предшественниками

Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес публики к выходу флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. На этот раз генеральный директор китайского производителя Лей Цзюнь опубликовал постер, в котором подтверждаются главные характеристики устройства: топовый процессор Snapdragon 865, оперативная память нового поколения LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0. На другом постере нам предлагают сравнить производительность грядущей новинки с предыдущими моделями этой линейки. Отметим, что пару дней назад Xiaomi Mi 10 набрал невероятные 600 тысяч баллов в AnTuTu. Официальный анонс Xiaomi Mi 10 состоится 13 февраля.