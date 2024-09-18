Xiaomi тоже готовит к релизу складной смартфон с тремя сегментами экрана

Ещё в 2019 году компания Xiaomi официально запатентовала дизайн смартфона с тройным изгибом, но подобная концепция вряд ли будет работать в реальном мире. Другой патент предлагал более практичный дизайн, но требовал, чтобы сегменты смартфона могли сгибаться в обе стороны, что может оказаться сложной задачей даже по меркам современных технологий. А месяц назад появились слухи о том, что Xiaomi представит смартфон с тройным сгибом (или хотя бы его прототип) на MWC 2025 в феврале 2025 года. Кроме того, сегодня был опубликован патент от Китайской национальной администрации интеллектуальной собственности, который демонстрирует, как это устройство может выглядеть.

Патент был выдан ещё в декабре 2022 года, но до сих пор держался в секрете. В отличие от предыдущего дизайна, этот смартфон выглядит гораздо более реалистичным и следует тому же принципу, что и Huawei Mate XT Ultimate. Островок камеры у Xiaomi гораздо меньше, чем у Mate XT, но это может быть просто иллюстрацией в патенте. При этом стоит отметить, что сегменты смартфона с тройным сгибом должны быть довольно тонкими, чтобы толщина гаджета в сложенном виде оставалась разумной, а это тоже влияет на характеристики и размеры системы камер. И хотя компания Huawei была первой в данном направлении, многие компании также работают над складными смартфонами с тремя сегментами дисплея. Собственно, ещё в 2022 году Samsung показала концепцию Flex G, который складывался дважды внутрь, образуя форму свитка.