Xiaomi уберет назойливую рекламу со своих устройств

Согласно официальной учетной записи MIUI Weibo, Xiaomi внесет изменения в свой пользовательский интерфейс, чтобы уменьшить частоту назойливой рекламы.

Если вы являетесь пользователем Xiaomi, вы натыкались на случайные объявления, которые постоянно появляются во всей системе. Благодаря этому китайский бренд оказался в центре внимания, но продолжает навязчиво использовать рекламу. Эти рекламные объявления ответственны за большой процент прибыли Xiaomi. Тем не менее, обновленный MIUI полностью отключит назойливую всплывающую рекламу. Вполне возможно, что Xiaomi разработает способ продолжать использовать рекламу, не создавая проблем пользователям.