Xiaomi уже работает над Redmi K70 Ultra

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station раздобыл подробности о флагманском смартфоне Redmi K70 Ultra, хотя релиз Redmi K60 Ultra состоялся только в августе этого года. Предполагается, что новое поколение выйдет во второй половине 2024 года. Утверждается, что новинку оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 и плоским OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 1.5K или 2K и очень узкими рамками. В глобальную продажу этот смартфон может выйти под названием Xiaomi 14T.

Напомним, что Redmi K60 Ultra оснащается процессором MediaTek Dimensity 9200 Plus, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 2880 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX800 и комбинированной системы стабилизации, защитой от воды и пыли и воды (степень IP68), до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.