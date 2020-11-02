Xiaomi ведет работу над складным смартфоном под названием Cetus

В ближайшем будущем рынок смартфонов заполонят складные смартфоны. Несколько компаний предлагают складные смартфоны, среди которых Samsung, Motorola, Huawei. Компания Xiaomi может присоединиться к ним, так как ведет разработку своего складного устройства.

Складной смартфон Xiaomi Cetus был представлен еще 2019 году и вот теперь производитель продемонстрировала его. Из источников стало известно, что смартфон будет работать на ОС Android 11 c MIUI, оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon и будет камерой на 108 МП. Про другие характеристики мало что известно. Когда состоится официальный анонс складного смартфона Xiaomi Cetus не сообщается.
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