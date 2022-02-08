Xiaomi выпускает новое обновление для европейской версии Mi A3

Xiaomi выпустила версию 12.0.16.0.RFQEUXM для Mi A3, европейскую сборку, содержащую исправление безопасности от января 2021 года. Обновление размером 12 МБ будет доставлено в виде OTA на подходящие устройства, но также доступны zip-файлы для восстановления и быстрой загрузки. Согласно журналу изменений Xiaomi, версия 12.0.16.0.RFQEUXM оптимизирует производительность системы и повышает «безопасность и стабильность системы».

Хотя Xiaomi не раскрывает, какие улучшения безопасности внесены в V12.0.16.0.RFQEUXM, Google публикует все уязвимости безопасности, которые устраняет исправление безопасности от января 2021 года. Однако Xiaomi не включила никаких обновлений функций в V12.0.16.0.RFQEUXM. Как правило, Xiaomi требуется несколько дней, чтобы установить обновления на все подходящие устройства.