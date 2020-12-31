Xiaomi выпускает обновление Android 11 для Mi 10 Lite 5G в Европе

Xiaomi Mi 10 Lite 5G был выпущен в мае этого года. Недавно, компания начала развертывание обновления ОС Android 11 для устройства Mi 10 Lite 5G на территории Европы. Так как смартфон уже работает на оболочке MIUI 12, обновление не принесет визуальных улучшений. Для Европы, обновление поставляется как MIUI v12.1.2.0.RJIEUXM с размером файла 2,8 ГБ. Кроме того, обновление содержит патч безопасности от октября 2020 года.

Android 11 предлагает новые функции, среди которых новые настройки разрешения, меню управления подключенными устройствами и многое другое.