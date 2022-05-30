Xiaomi выпускает обновление Android от мая 2022 года для своих устройств
Xiaomi начала развертывание исправления безопасности Android от мая 2022 года для глобальных вариантов своих смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. В настоящее время несколько пользователей сообщают, что их устройства получили майское обновление безопасности 2022 года. Xiaomi настоятельно рекомендует как можно скорее загрузить майское обновление безопасности для Android, чтобы обезопасить себя от кибератак в интернете.
Список смартфонов получивших обновление безопасности:
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Poco X3 GT
- Poco M3
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 NFC
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 11 Pro 5G / Poco X4 Pro 5G
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Сегодня 11:57. Продукт - Xiaomi