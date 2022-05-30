Xiaomi выпускает обновление Android от мая 2022 года для своих устройств

Xiaomi начала развертывание исправления безопасности Android от мая 2022 года для глобальных вариантов своих смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. В настоящее время несколько пользователей сообщают, что их устройства получили майское обновление безопасности 2022 года. Xiaomi настоятельно рекомендует как можно скорее загрузить майское обновление безопасности для Android, чтобы обезопасить себя от кибератак в интернете.

Список смартфонов получивших обновление безопасности: