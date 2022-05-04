Xiaomi выпустил новый Redmi Note 10T в Японии

Сегодня компания Xiaomi выпустила новый Redmi Note 10T с возможностью подключения к сетям 5G для японского рынка, который является 10-м представителем предыдущей серии. Да, это совершенно другой телефон, чем уже известный Redmi Note 10T 5G , выпущенный летом 21 года. Новый Redmi Note 10T оснащен чипсетом Snapdragon 480 и двойной камерой.

На передней панели телефона находится 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p и отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Он поддерживает частоту обновления до 90 Гц и предлагает 4096 уровней яркости. Основная камера на задней панели имеет 50-мегапиксельный основной датчик, которому помогает дополнительная 2-мегапиксельная камера для портретных снимков. Также имеется двухцветная двойная светодиодная вспышка.

Чипсет имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Xiaomi предлагает телефон со слотом для микро SD, а также поддерживает eSIM, что довольно необычно для дешевого устройства от производителя и вероятно, останется особенностью рынка. Другие интересные функции включают в себя 3,5-мм аудиоразъем, поддержку NFC и MIUI 13, хотя и поверх Android 11.

Redmi Note 10T доступен в таких цветах как: серый, темно-синий и цвете морской волны.