Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с NFC. Цена и другие новинки

2019-10-09, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Xiaomi Redmi Note 8 Pro ; [29]
Самой продаваемой линейкой у смартфонов Xiaomi всегда была Redmi Note, ведь за относительно небольшую цену покупатель получал устройство с актуальным железом и неплохим функционалом. Мы побывали на российской презентации новой модели Redmi Note 8 Pro, которая обещает поставить новый рекорд по продажам и положить на лопатки.всех конкурентов Также китайская компания представила фирменный фен, аккумулятор с беспроводной зарядкой и два дорожных чемодана.

Внешний вид

В этот раз дизайн нового смартфона серии Red Mi Note получится действительно удачным. С двух сторон он оснащен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и для еще большей надежности корпус защищен от попадания капель дождя и пыли по стандарту IP52. Сам смартфон будет продаваться в трех цветах: «Минеральный серый», «Жемчужный белый» и «Хвойный зелёный».

На задней крышке по центру находится сканер отпечатка пальца, 4 модуля камеры и вспышка.

На верхней части корпуса расположился микрофон и инфракрасный порт, который позволит управлять домашней бытовой техникой.

На правой грани мы имеем качельку громкости и кнопку включения.

Снизу же поместился разъем для зарядки USB Type-C, вход для наушников, динамик и микрофон.

Дисплей

Как ни крути, но самым важным элементом в смартфоне является его экран. Redmi Note 8 Pro оснастили большим 6,53-дюймовым дисплеем с FHD+ разрешением, который занимает 91,4% от всей передней площади. Матрица IPS LCD, а плотность пикселей составляет 395 ppi.
Также производитель заявляет, что дисплей оснащен функцией, которая дополнительно защищает человеческий глаз от вредного синего цвета, и данная технология прошла сертификацию у компании TÜV Rheinland. От себя скажем, что пока непонятно, будет ли от этого реальная польза.

Железо

В Note 8 Pro установили свежий восьмиядерный процессор MediaTek Helio G90T с частотой 2.09 ГГц. Он является игровым, поэтому в нем используется системой жидкостного охлаждения LiquidCool, которая обещает снизить температуру нагрева корпуса на 4-6 градусов. Кстати процессор проработали не только по технической части, но софтверно. Сам чип является прямым конкурентом Snapdragon 710, и даже немного его обходит по общему уровню производительности.
Одной из важнейших новостей стало то, что Note 8 Pro оснастили NFC модулем для бесконтактной оплаты, а также дополнительной антенной WiFi X для улучшения качества соединения.

Камера

В Redmi Note 8 Pro установили сразу четыре модуля камеры, и, на первый взгляд, можно сказать, что по качеству фото среднебюджетных смартфонов его вряд ли кто обойдёт. Основной модуль на 64 Мпикс с диафрагмой 64 Мпикс позволяет делать снимки в высоком разрешении и хорошей детализацией. Второй модуль является ультраширокоугольным на 8 Мпикс с диафрагмой f/2.2, который позволяет делать кадры до 120 градусов. Третий модуль на 2 Мпикс способен снимать макроснимки с минимальным расстоянием до объекта в 2 см. И четвертый модуль на 2 Мпикс служит для измерения глубины картинки.
По сравнению с предыдущими моделями, интерфейс камеры не поменялся. Он такой же простой и интуитивно понятный.

Батарея

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью в 4500 мАч, которого должно хватить 1.5-2 дня работы. Благодаря технологии быстрой зарядки и блоку питания мощностью в 18 Вт, можно рассчитывать на то, что аппарат будет заряжаться с нуля до 100% примерно за полтора часа.

Другие новинки

Также в рамках мероприятия компания Xiaomi представила новые продукты из своей эко-системы. В нее вошли: внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Mi Wireless Power Bank, фен Mi Ionic Hair Dryer, а также два дорожных чемодана Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” и Xiaomi Luggage Classic 20”.

Цены

Xiaomi Redmi Note 8 Pro будет продаваться с 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней памяти за 17 990 рублей, а также в версии с 128 Гбайт внутренней памяти за 19 990 рублей. Предказаз уже стартовал и по можно получить в подарок умный браслет Xiaomi Mi band 4. Старт продаж начнётся с 17 октября.
Официальные цены на другие новинки представлены ниже:
  • Mi Wireless Power Bank — 2 690 рублей. В продаже с 15 октября;
  • Mi Ionic Hair Dryer— 3 490 рублей. В продаже с начала ноября;
  • Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” — 13 990 рублей. В продаже с 15 октября;
  • Xiaomi Luggage Classic 20” — 4 490 рублей. В продаже с 15 октября.


    • Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi Note 8 Pro
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