Xiaomi выпустила апдейт для Mi A3

Некоторые из пользователей Mi A3, которые обновили свои устройства до Android 11 несколько дней назад, должны были столкнуться с небольшой проблемой. Обновление, которое было весьма внезапным, но недоработанным, сделало многие устройства мертвыми — после апдейта многие столкнулись с так называемым кирпичом. Сегодня Xiaomi повторно выпустила обновление, и в нем нет этой проблемы. Конечно, производитель попросил прощения у пользователей, которые обновили свои устройства и оказались в столь затруднительной ситуации. Но это весьма слабое утешение для тех, кто установил обновление и банально не смог комфортно пользоваться гаджетом. Теперь, конечно, можно спокойно обновляться и не переживать, но осадок, естественно, остался.