Xiaomi выпустила бета версию MIUI

MIUI на основе Android Q не вносит кардинальных изменений в дизайн по сравнению с чистой версией мобильной ОС. Тем не менее оболочка обеспечивает большую конфиденциальность благодаря возможности тонкой настройки разрешений для приложений, в том числе работающих в фоновом режиме.Принять участие в открытом тестировании новой версии фирменной оболочки уже могут владельцы смартфонов Xiaomi Mi9 и Redmi K20 Pro. Скачать прошивку пока могут только владельцы китайских версий аппаратов — дата релиза глобальных ROM-образов будет объявлена позднее.Xiaomi объявила о начале открытого бета-тестирования фирменной прошивки MIUI на базе новейшей версии Android Q. Компания назвала модели устройств, владельцы которых уже могут скачать свежую сборку, и открыла новую «бету» для свободного скачивания.О стоимости модели пока неизвестно.