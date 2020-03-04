Xiaomi выпустила игровую периферию

2020-03-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi; [70]
Компания Xiaomi вчера официально представила новый игровой смартфон, который очень круто выглядит, обладает весьма производительной начинкой и хорошим дисплеем. Однако все эти преимущества не могут перекрыть тот факт, что играть на смартфоне с сенсорным дисплеем очень некомфортно. Достаточно раз поиграть в шутер, чтобы вы поняли, что Black Shark пусть и мощный смартфон, но не очень удобный. И для того, чтобы эту проблем решить, производитель выпустил целую линейку игровой периферии, которая даст вам возможность превратить смартфон в настоящую игровую консоль. Есть наушники беспроводные, которые отлично передают звук из игры, есть геймпад с аппаратными клавишами управления и есть специальная подставка с вентилятором.


Комментарии и отзывы Xiaomi
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Подборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 AlphaПодборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 Alpha
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Обзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платы
Смартфон Huawei P30 Lite XL получит 6/25...
Смартфон Huawei P30 Lite XL получит 6/25Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о смартфоне Huawei P30 Lite XL, который появи...
Самый быстрый флагманский смартфон iQOO ...
Самый быстрый флагманский смартфон iQOO На сайте Slashleaks появились первые живые фотографии самого быстрого флагманского смартфона начала 2020 ...
Флагманский смартфон Meizu Zero 2 выпуст...
Флагманский смартфон Meizu Zero 2 выпустСетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Meizu Zero 2, выход которого ожидается...
Представлен объектив Canon RF 24–105mm F...
Представлен объектив Canon RF 24–105mm FКомпания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью RF 24–105mm F4–7.1 IS STM. Новинка характериз...
Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ...
Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с Консоли Xbox и PlayStation отличаются не только доступными играми и сервисами, но и подходом к исполнению...
Новинка от Lenovo Yoga Smart Tab...
Новинка от Lenovo Yoga Smart TabКомпания Lenovo выпустила умный планшет бюджетного варианта под названием Lenovo Yoga Smart Tab.Функции...
Представлен внешний накопитель ADATA SE7...
Представлен внешний накопитель ADATA SE7ADATA Technology объявляет о выпуске нового внешнего SSD ADATA SE760. Этот SSD выполнен в стильном и комп...
Xiaomi Haylou LS01 выглядят шикарно...
Xiaomi Haylou LS01 выглядят шикарноМногие пользователи считают, что умные часы, которые умеют следить за ритмом сердца, стоят очень больших ...
Смартфон Samsung Galaxy S11e показали на...
Смартфон Samsung Galaxy S11e показали наСетевые источники поделились качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy S11e, который станет самой ...
Появились примеры фотографий ночной съем...
Появились примеры фотографий ночной съемВ сети опубликовали примеры фотографий ножного режима смартфона Samsung Galaxy S20. ...
В сеть утекли характеристики Galaxy M31...
В сеть утекли характеристики Galaxy M31В просторах интернета опубликовали подробные спецификации и качественные изображения нового бюджетного см...
Смартфон Oppo A91 получит SoC MediaTek H...
Смартфон Oppo A91 получит SoC MediaTek HСмартфон Oppo A91 был замечен в базе Geekbench. Тестируемый образец оснащен однокристальной системой Medi...
Обзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкойОбзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкой
Обзор Baseus GaN Mini. Сетевое зарядное устройство с быстрой зарядкойОбзор Baseus GaN Mini. Сетевое зарядное устройство с быстрой зарядкой
Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкойОбзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой
Обзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTPОбзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTP
Обзор Baseus Speed PPS Quick Charger. Умное сетевое зарядное устройствоОбзор Baseus Speed PPS Quick Charger. Умное сетевое зарядное устройство
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor