Xiaomi выпустила игровую периферию

Компания Xiaomi вчера официально представила новый игровой смартфон, который очень круто выглядит, обладает весьма производительной начинкой и хорошим дисплеем. Однако все эти преимущества не могут перекрыть тот факт, что играть на смартфоне с сенсорным дисплеем очень некомфортно. Достаточно раз поиграть в шутер, чтобы вы поняли, что Black Shark пусть и мощный смартфон, но не очень удобный. И для того, чтобы эту проблем решить, производитель выпустил целую линейку игровой периферии, которая даст вам возможность превратить смартфон в настоящую игровую консоль. Есть наушники беспроводные, которые отлично передают звук из игры, есть геймпад с аппаратными клавишами управления и есть специальная подставка с вентилятором.