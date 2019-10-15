Xiaomi выпустила мощный беспроводной пылесос Mijia 1C

В безграничном каталоге продуктов в экосистеме Xiaomi теперь будет добавлен новый беспроводной пылесос Mijia Handhelf Wireless Vacuum Cleaner 1C, переиздание того, что был выпущен в марте 2019 года.

Основное отличие, которым может похвастаться новая модель, - это использование мощного 10-ваттного двигателя с бесщеточным механизмом, который генерирует мощность всасывания от 120 Вт, что эквивалентно 20 кПа. Это возможно благодаря системе высокоэффективных многоконусных фильтров, позволяющих не блокировать прохождение воздуха после сбора большого количества пыли.

Он предназначен для использования на любых поверхностях, будь то каменные и деревянные полы или же тканевые ковры. Будучи беспроводной моделью, заявленная автономность 60 минут. Устройство поставляется с настенным зарядным пилоном, а полная зарядка занимает около 3,5 часов. Предлагаемая цена по предварительному заказу составляет 128 евро.