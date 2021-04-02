Xiaomi выпустила смартфон Mi 11 Ultra. Доступен смартфон в цветом варианте Ceramic White и Ceramic Black Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен 6,81-дюймовым дисплеем WQHD + 120 Гц. Устройство может похвастаться звуком BY Harman Kardon, беспроводной зарядкой 67 Вт и защитой IP68. В смартфоне установлена 20 МП селфи-камера и система из трех камер, состоящая из 50 МП широкоугольной камеры, 48 МП сверхширокой камеры и 48 МП телеобъективом.

Телефон уже достиг высоких баллов в DxOMark. В смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 и батарея емкостью 5000 мАч. Конфигурации включают 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка HDR10 + и Dolby Vision.

Цена составляет 1199 евро (1410 долларов) за 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти.