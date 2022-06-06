Xiaomi выпустила смартфон Poco C40 с аккумулятором на 6000 мАч

В смартфоне используется камера с 13-мп основным датчиком и 2-мп датчиком глубины. На передней панели находится 5-мп камера. Есть два слота для SIM-карт, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и порт USB-C, слот для карты microSD, разъем для наушников 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Poco C40 получил аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Смартфон Poco C40 доступен в черном, желтом или зеленом цвете. На данный момент, новинка доступна во Вьетнаме с объемом памяти 4 ГБ/64 ГБ за 150 долларов. На мировом рынке цена будет около 180 долларов.