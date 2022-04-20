Xiaomi выпустила смартфон начального уровня Redmi 10A

Xiaomi выпустила смартфон Redmi 10A. Как и в случае с предыдущими устройствами серии A, Redmi 10A будет вариантом начального уровня.

Redmi 10A оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600x720 и яркостью 400 нит. Он работает на восьмиядерном чипсете MediaTek Helio G25 с 3 ГБ или 4 ГБ памяти и 32 ГБ или 64 ГБ расширяемой памяти. Что касается программного обеспечения, телефон поставляется с MIUI 12.5 из коробки. В Redmi 10A есть только одна задняя камера на 13MP f2.2. Спереди расположилась 5-мегапиксельная селфи-камера.

Что касается подключения, Redmi 10A поддерживает 4G LTE, 2.4G Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0. Вы также получаете проводное соединение microUSB для передачи данных и зарядки. Redmi 10A оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч. Однако поддержки быстрой зарядки нет, поэтому в комплекте вы получаете стандартное зарядное устройство на 10 Вт.