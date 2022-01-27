Xiaomi выпустила специальное издание Xiaomi Civi Winter Limited

Xiaomi Civi Winter Limited Gift Box включает в себя подарочную коробку внутри которой покупателя ждут сюрпризы. Речь идет о трех плюшевых аксессуарах: чехле для смартфона, сумочке и брелке, который можно прикрепить к сумке или другим вещам.
Устройство построено на базе Snapdragon 778G и оснащено 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Xiaomi Civi имеет 6,53-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и 32-мп фронтальной камерой. Xiaomi Civi имеет толщину всего 6,98 мм, а вес составляет 166 г. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч. Зарядка мощностью 55 Вт позволяет полностью зарядить аккумулятор за 45 минут. Стартовая цена составляет 2499 юаней за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ.