Xiaomi выпустила специальное издание Xiaomi Civi Winter Limited

Спустя почти четыре месяца после выпуска телефон Xiaomi Civi получил специальное издание под названием Xiaomi Civi Winter Limited Gift Box.

Xiaomi Civi Winter Limited Gift Box включает в себя подарочную коробку внутри которой покупателя ждут сюрпризы. Речь идет о трех плюшевых аксессуарах: чехле для смартфона, сумочке и брелке, который можно прикрепить к сумке или другим вещам.

Устройство построено на базе Snapdragon 778G и оснащено 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Xiaomi Civi имеет 6,53-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и 32-мп фронтальной камерой. Xiaomi Civi имеет толщину всего 6,98 мм, а вес составляет 166 г. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч. Зарядка мощностью 55 Вт позволяет полностью зарядить аккумулятор за 45 минут. Стартовая цена составляет 2499 юаней за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ.
Комментарии и отзывы Xiaomi Civi Winter Limited
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