Xiaomi выпустит Redmi K30 Pro

В просторах интернета появилась информация о смартфоне Redmi K30 Pro от компании Xiaomi.

По слухам социальных сетей в интернете, новый не анонсированный флагман Redmi K30 Pro получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, который должен вот вот скоро анонсироваться компании Qualcomm.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 865 получит встроенный модем Snapdragon X55, и это значит что новый флагман от Xiaomi будет поддерживать сеть пятого поколения.

Судя изображению из социальных сетей, флагман должны представить ближе к середине 2020 года.