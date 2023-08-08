Xiaomi выпустит доступный смартфон с камерой на 200 Мп

Сокращение мировых поставок смартфонов делает растущие убытки достаточно ощутимыми даже для производителей вроде гигантов Xiaomi, которые вынуждены конкурировать на чрезвычайно сложном рынке доступных смартфонов, в то время как Apple совершенно спокойно продаёт устройства премиального сегмента почти без конкуренции. Стоит напомнить, что китайский производитель смартфонов начал свой путь, выпуская доступные устройства с внушительным набором уникальных фишек, и чтобы снова иметь преимущество в этом сегменте, по информации инсайдеров, Xiaomi намерена добавить флагманскую камеру в смартфон среднего класса — такого раньше никто не делал.

На начало 2023 года доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов упала с 13% до 11%, но у компании есть план, который позволит ей вернуть утерянные продажи — компания просто будет использовать камеру на 200 Мп в смартфоне, который стоит в четыре-пять раз дешевле флагманского устройства. Это, безусловно, привлечёт массу внимания, потому что пользователи будут рады купить смартфон за 400 долларов, например, и иметь камеру флагманского уровня как на смартфонах за 1000 долларов и больше. Но проблема в том, что Xiaomi так может просто выстрелить себе же в ногу — кто будет покупать флагман компании, если камера топового уровня есть и в гаджете среднего класса, а дисплей, батарея и дизайн корпуса у смартфонов в целом идентичны независимо от ценового сегмента. Будет неприятно, если Xiaomi опять превратится в производителя только бюджетных гаджетов.
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