Xiaomi выпустит свой складной флагман Mix Fold 3 уже в августе текущего года

Вчера компания Xiaomi наконец-то объявила о том, что в ближайшем будущем в релиз поступит смартфон Xiaomi Mix Fold 3, и он будет официально представлен уже в текущем месяце, возможно, став лучшим раскладным смартфоном на рынке. И учитывая, что компания Samsung ничего кардинально в своём текущем флагмане решила не менять, есть мнение, что Xiaomi действительно сможет занять нишу на рынке складных устройств, потому что конкуренция сейчас не очень высокая. Производитель даже рассказал про основные преимущества грядущего флагмана, заявив, что грядущий Fold 3 от Xiaomi будет более тонким и лёгким по сравнению со складным смартфоном прошлого поколения. Компания также опубликовала тизерное фото, из которого становится понятно, что Xiaomi уделяет особое внимание камере — не сказать, что в прошлом поколении с этим были какие-либо проблемы, но теперь возможности гаджета в этом направлении будут куда более обширными.

Xiaomi также говорит о том, что предстоящий Mix Fold 3 будет оснащён основной системой камер из четырёх датчиков изображения, так что с огромной долей вероятности в нём будет использоваться телеобъектив — это сейчас очень модно и многие им пользуются. Да и передовые перископические камеры гораздо лучше стандартных зум-камер, которые часто ухудшают качество изображения в процессе приближения объекта в кадре. К сожалению, никакой информации о стоимости смартфона пока что нет, но он будет на уровне текущего флагмана, потому что никто сильно цену сбрасывать явно не станет.