Xiaomi заявила, что HyperCharge абсолютно безопасна

Пару недель назад китайский технологический гигант Xiaomi представил технологию HyperCharge для своих будущих смартфонов премиум-класса, которая предлагает быструю проводную зарядку на 200 Вт и быструю беспроводную зарядку на 120 Вт. Теперь компания ответила на некоторые вопросы, связанные с этой новой технологией. Например, Xiaomi подтвердила, что технология безопасна в использовании, а также добавила, что она уже давно коммерциализирована в области исследований и разработок. Компания заявила, что в эту новую технологию зарядки включены 40 мер безопасности и защиты. Отвечая на вопрос о времени автономной работы смартфона и влиянии решения для быстрой зарядки мощностью 200 Вт, Xiaomi ответила, что время автономной работы смартфона осталось выше 80 процентов после 800 циклов зарядки, что намного выше отраслевого стандарта.

Ещё Xiaomi продемонстрировала, что проводная зарядка мощностью 200 Вт может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 50 процентов всего за три минуты, а для полной зарядки требуется около восьми минут. Аналогичным образом, решение для беспроводной зарядки мощностью 120 Вт может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 процентов всего за несколько минут, а для зарядки до 50 процентов требуется семь минут. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 15 минут. Еще неизвестно, какой грядущие смартфоны от Xiaomi будут оснащены этой новой технологией, но, вероятно, данное преимущество заметно повлияет на продажи компании.
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