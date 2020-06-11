Xiaomi запатентовала складной смартфон Mate X-Like

Появился еще один конкурент на рынке складных смартфонов, это компания Xiaomi. Компания запатентовала складной смартфон Mate X-Like, который уж очень похож на Huawei Mate X. По чертежам мы видим, что дисплей смартфона имеет минимальные рамки. При полном раскрытии дисплей устройства становится похожим на планшет. Компания использовала тот же подход, что и у Huawei с Mate X и Xs.

Камеры расположены по вертикали. Функциональные размещены на правой стороне. Для складывания смартфона необходимо нажать специальную кнопку. Единственным отличием от Huawei Mate Xs является наличие у Xiaomi слота для стилуса. На данный момент никакой информации о дате релиза нет.
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