Xiaomi запатентовала выдвижной модуль камеры с отражающим зеркалом

Недавно Xiaomi запатентовала широкий спектр складных смартфонов. Теперь появился еще один инновационный патент компании — он связан с уникальным модулем выезжающей камеры, который можно использовать для съемки как обычных, так и селфи-изображений и видео. Xiaomi ранее запатентовала множество конструкций выдвижных камер, но этот новый дизайн, поданный Xiaomi Mobile Software в патентное бюро США, не похож ни на один другой. Согласно LetsGoDigital, компания называет это «Электронным устройством и скрытой камерой», и данный патент был одобрен 7 января 2021 года. Этот модуль всплывающей камеры отличается от других, поскольку датчики внутри модуля обращены вверх, а не в стороны. Более того, он использует регулируемое отражающее зеркало для захвата и записи видео.