Xiaomi запускает квест для москвичей

Представители компании Xiaomi решили запустить достаточно интересный квест для жителей Москвы — для участия нужно зарегистрироваться на сайте компании, после чего получить на смартфон карту точек с отметками. Добравшись до отметок пользователь может просканировать QR-код и получить рассказ о том, что интересного произошло в этом месте когда-то. Создатели данной инициативы уверены, что благодаря данному мероприятию даже местные жители узнают для себя много нового и интересного, не говоря уже о тех людях, которые недавно переехали и не знаю города. Проблема только в том, что проходит данный квест с 22 по 23 августа, так что времени попробовать новинку у вас осталось не так уж много. Хотя, конечно, всегда есть время пробежаться по интересным местам.

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