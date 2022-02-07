Xiaomi запускает производство своих смартфонов в Аргентине

Согласно отчету, Xiaomi планирует расширить свое присутствие в Аргентине. На данный момент бренд уже доступен более чем в 100 странах и регионах. Компания уже начала продавать свои первые три модели Redmi на аргентинском рынке, ориентированные на молодежь. Кроме того, эта новость также появилась на фоне большого разрыва на аргентинском рынке из-за отсутствия Huawei и LG Electronics.

Xiaomi также сотрудничает с Etercor, который является партнером китайского бренда по распространению его электронных продуктов. Хуан Пабло Баярди, официальный представитель Etercor, заявил: « Мы работали вместе в течение нескольких лет, чтобы сделать бренд известным аргентинским потребителям. И в то же время убедить бренд в актуальности аргентинского рынка в Латинской Америке и в огромных возможностях, которые у них есть здесь. Как и всякая хорошая работа, сделанная с терпением и основательностью, теперь обе реальности сходятся воедино».