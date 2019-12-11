Xigmatek Aurora Arctic 240 в стильном корпусе

Производителям компьютерного железа в последнее время стало все сложнее и сложнее привлекать к своим новинкам внимание, так как пользователи все это уже видели и им банально неинтересно покупать что-то, что они уже видели. Так что производителям приходится придумывать что-то более интересное и необычное, чтобы зарабатывать на тех, кто уже собрал ПК и не особо хочет обновлять его характеристики. Яркий пример — система жидкостного охлаждения Xigmatek Aurora Arctic 240, которая вот буквально недавно появилась на рынке. Это очень стильное устройство, выполненное в белом цвете, у которого сразу две секции радиатора, белый корпус и подсветка на помпе. Решение очень крутое и явно стоит своих денег, но вот цену для России еще не назвали.