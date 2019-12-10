Xigmatek Windpower Pro явно стоит своих денег

На рынке появилось достаточно много систем жидкостного охлаждения и прочих красивых штук, но все эти новинки стоят достаточно дорого и пользователи далеко не всегда горят желанием покупать именно дорогую систему. Намного эффективнее при скромном бюджете купить обычную башню вроде новинки Xigmatek Windpower Pro, которая отлично справляется со всеми поставленными задачами и при этом стоит вполне адекватных денег, которые не жалко потратить на современное надежное решение. Пока что стоимость для отечественного рынка никто не называл, но мы обязательно расскажем вам все детали сразу после того, как продукт появиться на территории нашей страны. Есть мнение, что за свои деньги это будет лучшее решение на рынке, особенно в плане стоимости.