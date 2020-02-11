Xigmatek представила башенный кулер

Компания Xigmatek расширяет свой ассортимент комплектующих добавив башенный кулер WindpowerPRO. Xigmatek WindpowerPRO способен охладить процессор мощностью до 200 Вт TDP.

Кулер оснащен шестью медными тепловыми трубками. Радиатор изготовлен из алюминия который соединен основанием. В комплектации есть два 120 мм вентилятора. Скорость вращения вертушек составляет от 800 до 1800 Об/мин. Высота башенного кулер равна 157 мм.

WindpowerPRO совместим с разъемами Intel LGA 115x/2066/2011/1366 и AMD AM4/AM3/AM2/FM2 и FM1. Подсветка RGB управляется с помощью программного обеспечения материнской платы.