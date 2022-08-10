Yamaha представила TWS-наушники TW-E7B

Флагманские беспроводные наушники Yamaha TW-E7B, выпущенные ранее этим летом, теперь доступны по всему миру для приобретения. Вы можете купить их, начиная с сегодняшнего дня, за 280 долларов. У TW-E7B есть несколько преимуществ. Это первые настоящие беспроводные наушники Yamaha, в которых используется фирменный алгоритм активного шумоподавления. Yamaha утверждает, что ее подход к ANC не «окрашивает» звук, как это делают некоторые модели конкурентов. Наушники также оснащены встроенным микрофоном, который отслеживает, как форма вашего уха влияет на аудиовыход, и соответствующим образом настраивается под ситуацию.

Многие другие функции программного обеспечения, которые вы найдете в TW-E7B, являются стандартными для данного ценового диапазона. Появляется обычный режим, как и Fast Pair от Google. Для геймеров есть режим с малой задержкой, который можно активировать тройным нажатием кнопки уменьшения громкости на правом наушнике. В этой модели примечательно включение встроенных регуляторов громкости — у большинства беспроводных наушников этой функции нет. Поддержка кодеков Bluetooth не так обширна, как у некоторых наушников, которые недавно появились на рынке, но вы получаете доступ к адаптивным AAC и aptX. По словам Yamaha, вы можете получить до шести часов автономной работы только от наушников и в общей сложности 22 часа с прилагаемым чехлом для зарядки. Корпус, защищающий 10-мм драйверы, сертифицирован по стандарту IPX5 против влаги.
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