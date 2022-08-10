Yamaha представила TWS-наушники TW-E7B

Многие другие функции программного обеспечения, которые вы найдете в TW-E7B, являются стандартными для данного ценового диапазона. Появляется обычный режим, как и Fast Pair от Google. Для геймеров есть режим с малой задержкой, который можно активировать тройным нажатием кнопки уменьшения громкости на правом наушнике. В этой модели примечательно включение встроенных регуляторов громкости — у большинства беспроводных наушников этой функции нет. Поддержка кодеков Bluetooth не так обширна, как у некоторых наушников, которые недавно появились на рынке, но вы получаете доступ к адаптивным AAC и aptX. По словам Yamaha, вы можете получить до шести часов автономной работы только от наушников и в общей сложности 22 часа с прилагаемым чехлом для зарядки. Корпус, защищающий 10-мм драйверы, сертифицирован по стандарту IPX5 против влаги.