Yamaha выпустила беспроводные наушники TW-E5B

Yamaha создала и выпустила беспроводные наушники TW-E5B. Наушники предлагают до 8,5 часов прослушивания без подзарядки и дополнительно 21,5 часа автономной работы благодаря зарядному чехлу.

Yamaha TW-E5B не поддерживают технологию активного шумоподавления (ANC), но оснащены игровым режимом, а также поддерживают Siri от Apple и личного помощника от Google. Благодаря 7-мм динамическим драйверам, помещенным в корпус с защитой от воды и пота, сертифицированный по стандарту IPX5, они идеально подходят для занятий спортом и отдыха.

Yamaha TW-E5B включает в себя некоторые эксклюзивные функции Yamaha, такие как Yamaha True Sound, которые могут обеспечить большую реалистичность, детализацию и четкость воспроизводимого звука.

Беспроводные наушники Yamaha TW-E5B доступны для покупки в Европе по цене около 155 евро.

Комментарии и отзывы Yamaha TW-E5B
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