ZADAK Spark AIO с 5-летней гарантией

Многие современные пользователи, среди которых большинство — геймеры, любят устанавливать СЖО в свои компьютеры, так как это тихое решение с довольно даже компактными габаритами. Можно поставить СЖО в любой корпус и не думать о том, что башня не влезет в корпус и так далее. Кроме того, стоит отметить, что на некоторые СЖО в последнее время стали делать крайне большие гарантийные сроки, чтобы пользователь мог не переживать о том, что его продукт рано или поздно перестанет работать. Вот к примеру, на систему жидкостного охлаждения ZADAK Spark AIO действует довольно длительная гарантия в пять лет. Этого точно хватит, чтобы пользователь насладился гаджетом, охлаждал систему с удовольствием и даже не думал об апгрейде системы.