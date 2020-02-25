ZALMAN выпускает кулер CNPS16X и новые термопасты

Процессорного кулер CNPS16X

ZALMAN сегодня объявил о доступности на рынке своего нового процессорного кулера башенного типа CNPS16X и трех новых термопасты для STC-серии.CNPS16X имеет радиатор башенного типа из алюминиевого ребра, который вентилируется парой 120-мм вентиляторов в двухтактной конфигурации, удерживаемых вместе с помощью кожуха ABS. На верхней панели этого кожуха имеется адресуемое RGB-освещение с логотипом ZALMAN в центре. Кроме того, оба вентилятора оснащены диффузорами ARGB вдоль отверстия их корпусов.

ZALMAN имеет два цветовых варианта CNPS16X в зависимости от цвета кожуха - черный и белый. В комплект входят разветвительные кабели, поэтому разъемы ARGB вентиляторов и кожуха объединены в одно 3-контактное соединение.

Конструкция CNPS16X включает основание тепловых трубок с прямым прикосновением, из которых четыре никелированных медных тепловых трубки толщиной 6 мм отбирают тепло, распространяя его через алюминиевые ребристые трубы.

Этот стек имеет волнообразные плавники, которые при взгляде сбоку образуют гексагональные узоры. Такая конструкция помогает увеличить турбулентность и рассеивание тепла в потоке воздуха. Каждый из двух включенных 120-мм вентиляторов имеет 4-контактный ШИМ, вращается до 1500 об / мин, вместе проталкивая около 75-90 м³ воздуха, с выходным шумом 25-29 дБА. ZALMAN оценивает тепловую мощность этого кулера в 150 Вт. Среди поддерживаемых типов разъемов для процессора - AM4, LGA115x и LGA2066.

Термопаста серии TIM (STC)

ZALMAN представил три новых серии TIM (STC) (STC-7, STC-8 и STC-9). TIM (STC) представляют собой пасты на основе частиц алюминия, состоящие из основы силиконового масла, оксида алюминия и оксида цинка. STC-7 предлагает 7,2 Вт / мК теплопроводности и стоит 6,90 €( 490 рублей) за 4 г. STC-8 поставляется только в 1,5 г по цене 4,90 € (350 рублей) и предлагает проводимость 8,3 Вт / мК. STC-9 лидирует с проводимостью 9,1 Вт / мК и поставляется в 4 г по цене 9,90 евро (700 рублей) за штуку.