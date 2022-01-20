ZALMAN выпустила процессорные кулеры серии Alpha с инновационным насосом «Triple Flow»

Компания ZALMAN выпустила линейку универсальных кулеров с жидкостным охлаждением Alpha для процессоров. Доступны три варианта в зависимости от размера радиатора — Alpha 36 (360 мм x 120 мм), Alpha 28 (280 мм x 140 мм) и Alpha 24 (240 мм x 120 мм), каждый из которых имеет подварианты в зависимости от цвета — белый и черный. Основное преимущество серии Alpha — инновационная конструкция насосного блока.

Компания ZALMAN разработала насос с тремя независимыми путями потока охлаждающей жидкости для входа и выхода, что предотвращает перегрузку насоса. Разработчики утверждают, что это также улучшает эффективность охлаждения за счет уменьшения количества остаточной жидкости в насосной камере.

Теплоотводящая основа изготовлена ​​из меди, с крупной микрореберной решеткой, с ребрами 0,15 мм. Насосный блок имеет встроенный контроллер вентиляторов, который управляет вентиляторами радиатора в зависимости от потребностей в охлаждении. Помповый блок также имеет куполообразную верхнюю часть с подсветкой ARGB, которая свободно перемещается, поэтому вы можете расположить логотип ZALMAN как угодно.

Каждый из 120-мм вентиляторов, входящих в комплект поставки Alpha 36 и Alpha 24, вращается со скоростью от 500 до 1800 об/мин, со статическим давлением 1,90 мм вод. Об/мин, статическое давление 1,70 мм водяного столба и максимальный уровень шума 34 дБА. Компания не раскрыла скорость потока. Среди типов сокетов ЦП, поддерживаемых всеми моделями, есть LGA1700, AM4 и LGA1200.